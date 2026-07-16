Скалони назвал сборную Аргентины уникальной после победы над Англией в полуфинале ЧМ

Сборная Аргентины по футболу стала вторым финалистом чемпионата мира в США, Канаде и Мексике, переиграв в полуфинале команду Англии со счетом 2:1 на стадионе в Атланте в ночь на 16 июля. Причем до 85-й минуты Лионель Месси и компания проигрывали, но капитан и лидер сделал две голевые передачи на своих партнеров. Об исторической битве расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: Getty Images/Europa Press Sports

Второй полуфинал чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике – противостояние с мощным историческим бэкграундом. Причем не только спортивным.

Аргентина и Англия – давние соперники не только на поле. Между странами обострен конфликт вокруг Фолклендских островов: принадлежат они Великобритании (отстаивать право на них пришлось даже в военном конфликте 1982 года), но южноамериканцы мечтают вернуть эту землю себе и называют их Мальвинскими. Перед очной встречей губернатор островов Элисон Блейк красноречиво показала, за кого будет болеть, окрасив свою резиденцию в цвета флага Англии. А вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль назвала в соцсетях полуфинал встречей с "пиратами-узурпаторами".

На зеленом газоне у стран тоже немало старых обид. Особенно запало в памяти 22 июня 1986 года: четвертьфинал мундиаля в Мексике, легендарная "рука Бога" Диего Марадоны и его же гол после сольного прохода на все времена. Его наследник в нынешней сборной – Лионель Месси, в 2026-м бьет все рекорды и имеет шанс выиграть бомбардирскую гонку на ЧМ. У него уже 8 голов, у француза Килиана Мбаппе – тоже, но накануне Испания отправила его вместе с партнерами готовиться к игре за третье место.

При этом Аргентину на нынешнем турнире не жалуют: на момент 15 июля более 10 миллионов фанатов по всему миру подписали петицию за то, чтобы вышвырнуть действующих чемпионов мира с турнира. Обвиняют и их, и ФИФА, в том числе, в "подстроенной" легкой сетке: самой статусной на их пути оказалась команда Швейцарии в четвертьфинале, доселе же – Алжир, Австрия и Иордания на групповом этапе и Кабо-Верде с Египтом в плей-офф. Причем в играх навылет команда Лионеля Скалони шла дальше с громаднейшим трудом, через овертаймы и нереальные камбэки.

Плюс подписавшие петицию узрели некую благосклонность судей к аргентинцам: в частности, припоминают не удаление Месси за удар шипами по икроножной мышце защитнику сборной Алжира Аиссе Манди. Хотя за то же самое многим выписывали штрафы вплоть до красных карточек. Лео остался на поле и в той игре сделал хет-трик, которого могло и не случиться.

Англичанам тоже досталась порция скандалов. Разгорелось пламя вокруг "трех львов" образца Томаса Тухеля после четвертьфинала с Норвегией: перед голом Джуда Беллингема мяч вроде как ударился в трос камеры-паука, которая летает над полем, но судьи игру не остановили (хотя так положено по правилам). В ФИФА же ответили, что датчик касания внутри мяча в воздухе не сработал, а значит, эпизод был доигран как положено. Но больше зрители поверили своим глазам, чем новомодным технологиям.

До полуфинала ФБР назвала противостояние Англии и Аргентины матчем повышенного риска: службам безопасности даже пришлось разводить потоки фанатов, чтобы пресечь на корню возможные стычки. Сами футболисты и тренеры в общении с журналистами от политических тем открещивались как только могли, но, судя по случившейся в матче мясорубке, обмена любезностями не подразумевалось не только потому, что это решающий шаг на пути к финалу.

На поле не помешал бы агент какой-нибудь секретной службы безопасности – уж больно раскаленной была эта сковородка. Практически весь первый тайм команды потратили на то, чтобы жесточайше молотить друг друга по ногам, после чего моментально бросались стенка на стенку. Главный арбитр встречи, американец Исмаил Эльфат, выступал в роли огнетушителя, но сложно погасить пожар, когда другие подливают в него бензин.



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Правда, в треске костей команды как-то позабыли о голевых моментах: сумасшедший прессинг был, единоборства и стычки – в избытке, качественных ударов по воротам – откровенно не доставало. И вспомнить-то нечего, но все равно смотрелось действо очень и очень увлекательно. Уж точно повеселее первого полуфинала, где французы, увы, были испанцам не ровней.

А во втором тайме еще и пошли голы. Сорвали пломбу с ворот англичане: на 55-й минуте выверенный прострел Моргана Роджерса с правого фланга на дальнюю штангу в 1:0 превратил Энтони Гордон. Но есть подозрение, что счет загнал подопечных Томаса Тухеля в капкан. Словно вернувшись во времена крайне осторожного футбола образца предыдущего наставника "трех львов" Гарета Саутгейта, Англия невольно начала пятиться назад.

"Альбиселесте" врубила мощнейшее давление: им не впервой на этом турнире вытаскивать, казалось бы, безнадежные предприятия из кризиса. Безумный камбэк с Египтом в 1/8 финала с 0:2 до 81-й минуты и 3:2 по итогам основного времени, победный овертайм со Швейцарией на следующей стадии. Теперь в этом славном списке – еще и перелом с Англией.

Поначалу пристрелка: Николас Гонсалес и Алексис Мак Аллистер на 68-й и 76-й минутах соответственно били головами примерно с 11 метров, но в первом случае фантастически сложился голкипер англичан Джордан Пикфорд, а во втором его подстраховала штанга. В районе 85-й Энцо Фернандес пальнул издали, но и тут голкипер потащил из-под перекладины. Но со второй попытки за минуту латиноамериканский полузащитник попал как надо: розыгрыш углового, Месси катит под удар, Энцо как рукой кладет в правый от Пикфорда угол – 1:1.

А на 92-й случилась история, о которой будут помнить целые поколения фанатов. Мак Аллистер бьет и попадает в каркас, Месси подбирает мяч и грузит с правой на дальнюю штангу, и вышедший на замену Лаутаро Мартинес кивком головы точно в створ заставляет всех причастных к своей стране встать на уши – 2:1!



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Англия пошла в навал, но Аргентина выстояла и отправилась во второй финал чемпионата мира подряд. А игроки показывали фанатам плакат: "Мальвинские острова – это Аргентина". Все же не остались в стороне от политики.





Лионель Скалони главный тренер сборной Аргентины по футболу Нет слов. Радость для нашей страны и народа. На днях я сказал, что эта команда никогда не перестает меня удивлять. Скажу правду: мы будем стараться победить, выложимся на полную, но после такого очень сложно заставить людей понять, какую игру мы хотим показывать. Это невероятно. Мы уникальны, по-настоящему, и это не высокомерие, а от всего сердца. Эти люди сегодня вырвали победу, и я им благодарен.

Безусловно, многие будут говорить об очередном проявлении гения Месси, что более чем заслуженно. Две голевые передачи маэстро под конец полуфинального матча в 39 с лишним лет (самый "старый" полевой футболист на этой стадии за всю историю ЧМ) – безумие, не поддающееся научному обоснованию. Англичане блокировали Лео почти всю встречу, но он все равно переиграл и уничтожил абсолютно всех. Но даже он – не так велик без настолько великолепных партнеров, которые тотальным прессом вмяли британских звезд в свою штрафную.

При этом стоит отдать должное Томасу Тухелю: немец создал совершенно другую Англию, на которую, в отличие от работы Саутгейта, приятно смотреть. Но родоначальникам футбола опять чего-то не хватило, и им вновь не удалось повторить свой успех образца чемпионата мира 1966 года. А Тухель стал очередным тренером, который не смог привести к Кубку сборную не своей страны.

Теперь их ждет утешительный финал – матч за третье место против Франции 18 июля. А 19-го – главная встреча турнира между Аргентиной и Испанией. Рубилово намечается непревзойденное.

