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16 июля, 08:39

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Академик РАН Онищенко: Эбола не обладает потенциалом для возникновения мировой пандемии

В РАН оценили вероятность новой пандемии из-за Эболы

Фото: AP Photo/Hajarah Nalwadda

Лихорадка Эбола не обладает потенциалом для возникновения новой мировой пандемии. Об этом в беседе с РИА Новости заявил академик РАН и зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

При этом, по его словам, Эбола остается крайне опасным инфекционным заболеванием, так как лихорадка передается контактным путем. Однако против вируса уже разработана вакцина.

Первые сообщения о вспышке Эболы поступили из Демократической Республики Конго (ДРК) в начале мая. Спустя время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию чрезвычайной ситуацией.

По последним данным, число смертей от Эболы в ДРК превысило 700 человек. Борьба с лихорадкой продолжается с усиленным мониторингом в 5 провинциях: Верхнее Уэле, Итури, Северное Киву, Южное Киву и Чопо.

В Роспотребнадзоре подчеркивали, что в России риск распространения Эболы отсутствует. Вместе с тем в стране готовы приступить к серийному выпуску вакцины против нового штамма лихорадки.

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