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15 июля, 11:45

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Baza: россиянин стал "нулевым пациентом" с подозрением на вирус Крым-Конго в Испании

Россиянин стал "нулевым пациентом" с подозрением на вирус Крым-Конго в Испании

Фото: МАХ/Baza

Россиянин попал в инфекционное отделение в Испании после того, как врачи заподозрили у него вирус геморрагической лихорадки Крым-Конго. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, мужчина по имени Иван обнаружил на теле трех клещей после прогулки в горах Пикос-де-Эуропа. Спустя две недели у него поднялась температура почти до 40 градусов и появилась сильная ломота в теле.

В клинике пациенту провели обследование, в ходе которого врачи исключили энцефалит. Однако анализы показали выраженное воспаление, после чего мужчину госпитализировали.

На следующий день его супругу, пришедшую в больницу, допустили к пациенту только в защитной экипировке и также поместили в карантин. По информации издания, медики заподозрили у россиянина опасную вирусную инфекцию и сочли его "нулевым пациентом".

Позже мужчину перевезли в Барселону в специальной транспортной капсуле. Сейчас он находится под наблюдением врачей и проходит дополнительные исследования для уточнения диагноза.

Ранее сообщалось, что в Демократичной республике Конго (ДРК) число смертей от лихорадки Эбола превысило 700 человек. Подтверждено 1 926 случаев заражения, 702 летальных исхода и 318 выздоровлений, мониторинг продолжается в 5 провинциях. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что риск распространения заболевания в России отсутствует, но страна готова к серийному выпуску вакцины против нового штамма.

В начале мая в ДРК началась вспышка лихорадки, которую ВОЗ вскоре признала чрезвычайной ситуацией.

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