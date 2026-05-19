В ДР Конго зарегистрировали уже более 100 жертв лихорадки Эбола

118 человек стали жертвами лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщил представитель правительства страны Патрик Муйяйя, передает радиостанция Radio Okapi.

"Эти случаи по-прежнему изучаются с целью установить, действительно ли они связаны с вирусом", – заявил Муйяйя.

Однако он уточнил, что специалисты продолжают выявлять возможные случаи заражения. По словам представителя правительства ДРК, в провинциях Итури и Северное Киву обнаружено уже 435 таких случаев. В связи с этим Муйяйя попросил местных граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры профилактики.

Первые сигналы из эпицентра вспышки Эболы – провинции Итури – поступили 5 мая. Спустя 9 дней врачи обнаружили возбудителя инфекции – вирус Эбола-Бундибугио. После этого в ДРК и соседней Уганде было объявлено о вспышке заболевания. В ночь на 17 мая ВОЗ признала международной чрезвычайной ситуацией эпидемию лихорадки Эбола в этих странах.

При этом в Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения лихорадки Эбола в России отсутствует. Специалисты круглосуточно следят за эпидемиологической обстановкой в мире. Ведомство сотрудничает с африканскими странами в сфере мониторинга и изучения опасных инфекционных заболеваний, включая геморрагические лихорадки Эбола, Ласса и Марбург.

Посольство России в ДРК рекомендовало россиянам не посещать места массового скопления людей-за Эболы. Кроме того, россиян призвали незамедлительно обращаться в диппредставительство в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью.

Посольство в Конго сообщило, что россиян нет среди заразившихся Эболой

