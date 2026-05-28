28 мая, 15:08

Общество

Обучение по единым учебникам обществознания для 9–10-х классов начнется с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

С 1 сентября школьники 9–10-х классов будут обучаться по единым учебникам обществознания. Об этом сообщила замминистра просвещения РФ Ольга Колударова на открытии IV Всероссийского образовательного форума "Государственная ценностная политика в системе образования: единство народов России".

Новая линейка учебных материалов, по ее словам, уже полностью готова.

Вместе с тем Колударова подчеркнула, что во всех образовательных учреждениях в настоящее время реализуется программа воспитания. Единая методика преподавания истории, литературы и обществознания способствует формированию у учащихся комплексного представления о культурном и историческом наследии страны и ее духовно-нравственных ценностях.

В свою очередь, новые учебники по физике, химии и биологии для старшеклассников поступят в российские школы не раньше сентября 2027 года, а учебные пособия по остальным предметам – 2028-го.

Как пояснял президент РАН Геннадий Красников, подготовленные издания должны пройти экспертизу тематических отделений. Затем пособия будут изучены на междисциплинарном совете для обеспечения согласованности между учебниками по разным дисциплинам. После этого учебники пройдут экспертизу ведущих ученых в области детской медицины и психологии.

образованиеобщество

