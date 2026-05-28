Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 15:39

Регионы

Над Краснодарским краем заметили "треугольник из НЛО"

Фото: МАХ/SHOT

Над Краснодарским краем заметили "треугольник из НЛО". Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По словам очевидца Дмитрия, "летающие тарелки" были в небе над Белореченском – они быстро перемещались по небу, то появляясь, то снова исчезая, а потом улетели в сторону Ставрополья.

Изначально уфологи предположили, что это спутники Starlink, но затем заявили, что это похоже на оранжевые плазмоиды, которые также называются "летающими апельсинами". Подобные объекты могут объединяться в группы и формировать геометрические фигуры.

Этой аномалией заинтересовались и зарубежные исследователи – по словам американского уфолога Марка Кэлвина, он наблюдал такие объекты в пригороде Далласа. В то же время скептики отмечают, что это могут быть дроны, спутники или атмосферная оптика.

О странных геометрических фигурах в небе и следах на полях в Белореченске также рассказывали в 1997 году.

Ранее Пентагон рассекретил первую часть материалов о НЛО и аномальных явлениях. Сделать это удалось благодаря координации между десятками ведомств. Всего были обработаны десятки миллионов записей, которые затрагивают период в несколько десятилетий.

После публикации данных сайт Пентагона посетили более 1 миллиарда раз. Позже был обнародован новый массив данных об НЛО, в том числе видеозапись, на которой запечатлен неидентифицированный летающий объект над Ираком, от 1 мая 2022 года.

Читайте также


регионы

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика