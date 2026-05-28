Над Краснодарским краем заметили "треугольник из НЛО". Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По словам очевидца Дмитрия, "летающие тарелки" были в небе над Белореченском – они быстро перемещались по небу, то появляясь, то снова исчезая, а потом улетели в сторону Ставрополья.

Изначально уфологи предположили, что это спутники Starlink, но затем заявили, что это похоже на оранжевые плазмоиды, которые также называются "летающими апельсинами". Подобные объекты могут объединяться в группы и формировать геометрические фигуры.

Этой аномалией заинтересовались и зарубежные исследователи – по словам американского уфолога Марка Кэлвина, он наблюдал такие объекты в пригороде Далласа. В то же время скептики отмечают, что это могут быть дроны, спутники или атмосферная оптика.

О странных геометрических фигурах в небе и следах на полях в Белореченске также рассказывали в 1997 году.

Ранее Пентагон рассекретил первую часть материалов о НЛО и аномальных явлениях. Сделать это удалось благодаря координации между десятками ведомств. Всего были обработаны десятки миллионов записей, которые затрагивают период в несколько десятилетий.

После публикации данных сайт Пентагона посетили более 1 миллиарда раз. Позже был обнародован новый массив данных об НЛО, в том числе видеозапись, на которой запечатлен неидентифицированный летающий объект над Ираком, от 1 мая 2022 года.

