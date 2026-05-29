29 мая, 18:31

Политика

Кремль опубликовал заявление лидеров стран ЕАЭС по Армении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кремль опубликовал совместное заявление Владимира Путина, а также лидеров Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александра Лукашенко, Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова о ситуации вокруг стремления Армении вступить в Евросоюз.

"Разделяем позицию о необходимости проведения <…> общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", – говорится в тексте заявления.

Также было принято решение, что члены Евразийского межправительственного совета от Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России доложат на очередном заседании в декабре о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия договора о ЕАЭС.

Кроме того, отмечается, что подготовка Еревана к интеграции в ЕС несет существенные риски для экономической безопасности стран ЕАЭС.

Данный документ передали вице-премьеру Мгеру Григоряну, который представлял на встрече Армению. Он доставит заявление в Ереван.

Замглавы МИД России Михаил Галузин ранее подчеркивал, что Армения не сможет одновременно состоять в ЕС и ЕАЭС. По его словам, Москва выступает за ясность в отношении курса Еревана, но конкретики пока нет. Он также отметил, что обещание членства в ЕС является популистским лозунгом, которым Армению пытаются заманить в западный лагерь.

