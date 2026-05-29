29 мая, 15:47

Политика

Ушаков заявил, что вице-премьеру Армении передали заявление лидеров ЕАЭС

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Руководители четырех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе саммита в Астане приняли заявление, которое передали вице-премьеру Армении Мгеру Григоряну. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, на встрече обсуждалась ситуация вокруг позиции Еревана. Принятое заявление доставят в Армению, оно также будет опубликовано на сайте Кремля.

"У вице-премьера (Григоряна. – Прим. ред.), мне кажется, (настрой. – Прим. ред.) положительный. Он нормальный, умный человек, все понимает прекрасно", – приводит слова Ушакова ТАСС.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Из всех этих государств вице-премьер представлял на встрече только Армению, остальные государства были представлены на высшем уровне.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян стремится интегрировать страну в Евросоюз, одновременно пытаясь сохранить преимущества членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Как подчеркивал замглавы МИД России Михаил Галузин, Армения не сможет одновременно состоять в Европейском союзе (ЕС) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

По его словам, Москва выступает за ясность в отношении курса Еревана, но конкретики пока нет. Он также отметил, что обещание членства в ЕС является популистским лозунгом, которым Армению пытаются заманить в западный лагерь, как ранее Украину и Молдавию.

