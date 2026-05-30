30 мая, 08:43

Общество

Воздух прогреется до 27 градусов в Московском регионе на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Теплая погода вернется в столичный регион на следующей неделе. К выходным температура поднимется до 27 градусов, рассказала ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

"Это начало календарного лета, но будут небольшие дожди. 1 июня ожидается днем местами кратковременный дождь, температура 17–19 градусов. 2 июня местами небольшой дождь, 18–23, температура сравняется с нормой", – отметила она.

По словам синоптика, 3 и 4 июня столбики термометров покажут от 20 до 25 градусов, а уже с 5 по 7 июня воздух прогреется до 27 градусов. Это окажется выше климатической нормы на 2 градуса.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов указывал, что июнь может удивить как аномальной прохладой, так и экстремальной жарой, поскольку является переходным месяцем между весной и пиком лета. Например, в отдельные годы температура опускалась ниже 10 градусов, несмотря на редкость такого явления.

Согласно прогнозам, температура воздуха в Москве в начале июня составит от 17 до 22 градусов. При этом в первом летнем месяце ожидаются осадки.

К середине июня потеплеет до 20–25 градусов, но в третьей декаде значения могут опуститься до 15–20. К концу же июня снова станет жарко, до 25–30 градусов. Такая погода перейдет и в начало июля.

Температура может опуститься до 0 градусов в отдельных районах Москвы в выходные

