Летняя погода вернется в Москву 3 июня

Летняя погода вернется в столичный регион 3 июня, рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в начале летнего сезона температура будет ниже климатической нормы – 1 и 2 июня пройдут под влиянием североатлантического циклона. В связи с этим в понедельник, 1 июня, воздух прогреется только до 16–19 градусов. Кроме того, местами ожидается небольшой дождь.

Во вторник, 2-го числа, после полудня пройдет небольшой кратковременный дождь, после чего потеплеет до 18–21 градуса. Однако уже в среду, 3 июня, инициативу "перехватит" северный антициклон – станет солнечно, без дождей, а температура воздуха установится на отметке 21–24 градуса, вернувшись таким образом к климатической норме.

Тишковец добавил, что 4 июня, в четверг, воздух прогреется до 25 градусов. Ко второй декаде месяца в Москве начнется купальный сезон, поскольку температура воды достигнет 18–20 градусов.

Согласно долгосрочным прогнозам, в Центральной России июнь будет соответствовать климатической норме. При этом недобор осадков будет незначительным и не превысит 10%.

Ранее москвичей предупредили, что в выходные, 30 и 31 мая, температура воздуха опустится на 5 градусов ниже нормы. В частности, в субботу дневные значения составят 12–15 градусов, а в воскресенье столбики термометров максимально поднимутся до 14–17.

В то же время руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов указывал, что июнь может удивить как аномальной прохладой, так и экстремальной жарой, поскольку является переходным месяцем между весной и пиком лета. Например, в отдельные годы температура опускалась ниже 10 градусов, несмотря на редкость такого явления.

