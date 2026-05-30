Путин продлил временный порядок оформления и маркировки импортных товаров из ЕАЭС

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин продлил до конца лета временный порядок регистрации и маркировки определенных импортных товаров, прибывающих из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в указе, размещенном на портале правовой информации.

Изменения внесены в указ "Об особенностях таможенного регулирования на границе РФ". В частности, корректировка коснулась первого пункта, где были заменены слова "до 31 мая 2026 года включительно" на слова "до 31 августа 2026 года включительно".

Ранее глава страны заявил об открытости ЕАЭС к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными государствами и объединениями. Путин отметил, что круг преференциальных партнеров "пятерки" из года в год расширяется.

При этом ЕАЭС и его интеграционная деятельность привлекают внимание иностранных государств и крупных структур. Среди них – СНГ, ШОС и АСЕАН.