31 мая, 10:36

Мощность взрыва метеора над Массачусетсом составила 300 тонн тротила

Фото: depositphotos/paulfleet

Болид, который привел к грохоту в американском штате Массачусетс, распался на скорости более 120 тысяч километров в час со взрывом мощностью порядка 300 тонн в тротиловом эквиваленте. Об этом ТАСС сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Огненный шар двигался со скоростью около 75 тысяч миль и распался на части на высоте 40 миль над северо-восточной частью Массачусетса и юго-востоком Нью-Гэмпшира", – говорится в сообщении.

Организация отметила, что энергия после его разрушения оценивается примерно в 300 тонн в тротиловом эквиваленте, из-за чего и произошел грохот.

Ведомство добавило, что вошедший в атмосферу Земли объект имел природное происхождение и не являлся космическим мусором или спутником.

Ранее стало известно, что астероид "Апофис" пройдет над Россией во время максимального сближения с Землей 13 апреля 2029 года. Его можно будет увидеть невооруженным глазом, особенно в азиатской части страны – вблизи Омска, Томска, Новосибирска, над Красноярским краем, Якутией и Камчаткой. Наилучшая видимость будет в бинокль.

