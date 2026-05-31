Музей Москвы пригласил на экскурсии в рамках цикла "Путеводитель по району"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Новый цикл экскурсий "Путеводитель по району" от Музея Москвы продлится с 6 июня по 29 августа. Программа станет продолжением концепции проекта "Москва без окраин", передает портал мэра и правительства столицы.

В июне участники прогулок смогут узнать больше как о современных, так и об исторических районах столицы. Например, на экскурсии 6 июня по Гагаринскому району можно будет увидеть произведения советского модернизма, кварталы, выстроенные в университетской среде, а также то, как в те годы формировался образ города будущего.

13-го числа гости смогут посетить старинные районы города Хитровку и Ивановскую горку, где историческая среда почти не изменилась, а многослойность прошлого чувствуется на каждом шагу.

20 июня можно будет прогуляться по Соколу, где участникам экскурсий расскажут о том, как развивались представления о жилье и комфорте в XX веке. Кроме того, здесь можно будет сравнить одноименный жилищный кооператив с ансамблем Песчаных улиц.

27-го числа ожидается экскурсия по Миусам – району, который в начале XX века стал территорией образования и науки в городе. Затем, в июле и августе, участников ждут прогулки по Сокольникам, Таганке, Дангауэровке, Новым Черемушкам, Басманному, Крылатскому, Новогирееву, Строгину и Северному Чертанову.

Программа доступна как по отдельным билетам, так и по абонементу. Оформить их можно через сервис "Мосбилет".

Ранее стало известно, что павильон "Макет Москвы" подготовил культурно-развлекательную программу ко Дню защиты детей. 31 мая в павильоне проведут интерактивные экскурсии, они пройдут в 12:10, 14:10 и 16:10, посетить их смогут все желающие. С 13:00 до 16:00 ожидается танцевальный тимбилдинг от хобби-клуба "Городские каникулы".

