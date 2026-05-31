31 мая, 12:09

Захарова заявила, что Латвия, Литва и Эстония вряд ли избегут суда ООН по жалобе РФ

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Латвия, Литва и Эстония вряд ли избегут рассмотрения дела по ущемлению прав русских в Международном суде ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель МИД отметила, что в настоящее время обязательная досудебная стадия урегулирования спора подходит к концу. Отказ Вильнюса, Риги и Таллина от переговоров и их неконструктивная реакция станет прямым путем для передачи спора в Международный суд ООН.

"Не исключаем, что это может произойти до конца текущего года", – указала Захарова.

Ранее в МИД РФ заявляли, что в Латвии, Литве и Эстонии в последние годы произошел резкий всплеск русофобии, культивируемой на государственном уровне. Попытки урегулировать разногласия путем переговоров результатов не дают. При этом российская сторона уже обращалась в международные инстанции, чтобы обратить внимание на русофобскую политику в странах Балтии. Однако субстантивной информации добиться от них не удалось.

