Роспотребнадзор заявил о стабильной эпидситуации по холере в России

Эпидемиологическая ситуация по холере в России сохраняется на стабильном уровне и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомстве.

"В мире сохраняется неблагополучная ситуация по холере. Всего с начала 2026 года зарегистрировано более 78 тысяч случаев холеры в 23 странах мира", – говорится в сообщении.

Наибольшее число случаев выявлено в странах Африки. По данным Минздрава Нигерии, там установлено 943 подтвержденных случая холеры, 37 летальных и более 1,7 тысячи подозрительных случаев.

При этом на сегодняшний день риски распространения холеры на территории России отсутствуют, завозных случаев заболевания не зарегистрировано.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что Россия имеет высокий уровень готовности к борьбе с эпидемиологическими вызовами благодаря развитой комплексной системе "Санитарный щит". В пунктах пропуска на границе усилен санитарно-карантинный контроль.

В частности, для выявления холеры задействуется разработанный учеными быстрый тест, который помогает также определить, представляет ли болезнь угрозу эпидемического распространения.

Ведомство призвало граждан соблюдать меры личной профилактики, использовать бутилированную воду в заводской упаковке, не употреблять лед, приготовленный из сырой воды, следить за чистотой рук, не употреблять в пищу готовые нарезки овощей и фруктов и другие блюда, если не уверены в соблюдении правил безопасности при их приготовлении, не пробовать угощения, приготовленные местными жителями в других странах.

Возбудитель холеры может жить и распространяться в теплых водоемах в жаркую погоду. Опасность представляет не только питье зараженной воды, но и купание, рассказывал Москве 24 эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский.

По словам специалиста, холера тяжело протекает – начинаются очень сильная диарея, рвота, организм человека резко обезвоживается, сердце не справляется с нагрузкой.

