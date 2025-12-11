Роспотребнадзор разработает 50 новых тестов на инфекции в ближайшие 3 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Роспотребнадзор в ближайшие 3 года разработает 50 новых тестов для определения опасных патогенов, заявила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, медицина достигла настоящего прорыва в разработке инструментов для обнаружения инфекционных агентов.

"Мы полностью переориентировали свои производственные мощности для производства тест-систем, которые сегодня работают исключительно на отечественных материалах. Мы не используем ничего импортного, полностью заместили эту отрасль", – сказала она на VI международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.

Попова добавила, что за последние четыре года институтами Роспотребнадзора уже создано 124 новых теста. Среди последних разработок – экспресс-тест для идентификации холерного вибриона из нативного материала, сокращающий время исследования в шесть раз.

Кроме того, были созданы тест для выявления малярии, первые в мире быстрые тесты для диагностики вирусных гепатитов B и C, а также комплексный тест для одномоментного выявления чумы, холеры, сибирской язвы, бруцеллеза и туляремии.

Ранее британские ученые заявили о возникновении нового неуязвимого рекомбинированного штамма вируса mpox, известного как оспа обезьян. Штамм был выявлен у человека, который недавно прибыл из Азии.