01:47

Происшествия

Главаря наркокартеля "Новое поколение Халиско" ликвидировали в Мексике

Фото: ТАСС/AP/Alejandra Leyva

Власти Мексики провели операцию по ликвидации главаря крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны страны.

59-летний Осегеру Сервантеса был убит в городе Тапалапа штата Халиско. Также четверо участников преступной группировки погибли на месте в ходе перестрелки, еще трое были тяжело ранены и скончались во время воздушной транспортировки в Мехико.

Местные СМИ сообщают, что из-за произошедшего по меньшей мере в пяти штатах Мексики, включая Халиско, начались беспорядки. Местные власти предупреждают о приостановке работы общественного транспорта и поджогах автомобилей.

На этом фоне посольство РФ в Мексике призвало российских граждан отложить поездки в страну. В представительстве рекомендовали внимательно отслеживать официальную информацию местных властей и строго соблюдать вводимые ограничения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планируют приступить к наземным операциям против наркокартелей в странах Латинской Америки. При этом он не уточнил, по территории каких государств могут быть нанесены удары.

Читайте также


происшествияза рубежом

