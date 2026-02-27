График движения поездов на МЦД-4 изменится в ночное время с 1 по 11 марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Интервалы движения поездов четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) будут увеличены на 15 минут в ночное время с 1 по 11 марта. Об этом пассажиров предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Изменения связаны с плановым капитальным ремонтом пути на участке Реутово – Железнодорожная. Корректировки будут действовать с 23:00 до 09:00.

В частности, некоторые электрички из Апрелевки будут следовать по укороченному пути только до станций Марьина Роща и Площадь Трех вокзалов. Вместе с тем время отправления отдельных составов будет изменено.

Дептранс призвал горожан заранее узнавать актуальное расписание на сайте перевозчика.

Ранее горожан предупредили о корректировке расписания движения поездов ЦППК в выходные в честь Международного женского дня с 7 по 9 марта. В частности, 7-го и 8-го числа составы будут ходить по субботнему расписанию, а 9-го числа – по воскресному.

Кроме того, в праздничные дни запустят дополнительные экспрессы. Они будут курсировать между Москвой и Калугой, Тулой, Рязанью и Владимиром.