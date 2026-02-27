Расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения некоторых составов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД) будет скорректирован в марте. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Изменения будут внесены в расписание в связи с проведением ремонта. В частности, работы на участках Савеловского направления будут осуществляться 2, 4, 16, 18, 20, 24, 25 и 28 марта, а на Белорусском направлении – в течение месяца, в основном в период с 01:00 до 05:00. Однако на станциях Каналстрой, Соревнование, Вербилки, Орудьево ремонт будет организован в период с 11:10 до 15:00 с 2 по 24 марта.

В связи с этим ряд поездов будет курсировать с измененным временем отправления и прибытия. Кроме того, планируется корректировка остановок на маршруте.

Помимо этого, некоторые электрички будут проезжать по укороченным маршрутам, а остальные планируют временно вывести из расписания.

Также с 23:00 до 09:00 с 1 по 11 марта будут увеличены на 15 минут интервалы движения поездов четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4). Изменения связаны с плановым капитальным ремонтом пути на участке Реутово – Железнодорожная.

В частности, некоторые электрички из Апрелевки будут следовать по укороченному пути только до станций Марьина Роща и Площадь Трех вокзалов. Вместе с тем время отправления отдельных составов будет изменено.

