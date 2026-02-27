Работа 25 бесплатных катков "Московских сезонов" продлена до 8 марта

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

25 бесплатных катков, расположенных в разных округах Москвы, будут работать до 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба "Московских сезонов".

Самые крупные ледовые площадки находятся в районах Марьино, Коптево, Вешняки, Щукино и Теплый Стан. Современные холодильные установки позволяют поддерживать качество льда даже при плюсовой температуре. При этом специалисты ухаживают за покрытием в перерывах между сеансами катания.

Для всех желающих на каждом из катков доступна возможность арендовать коньки и необходимое защитное снаряжение. Также начинающие фигуристы могут воспользоваться специальным помощником "пингвином", а сопровождающие детей – специальной обувью.

Оставить вещи можно в ячейках для хранения, а переобуться – в теплых и комфортных помещениях. Кроме того, москвичам и гостям столицы доступны пункты бесплатной заточки коньков. В будние дни катки открыты с 11:00 до 22:00, а в выходные – с 10:00 до 22:00. Сеансы необходимо бронировать заранее на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что в рамках завершения "Зимы в Москве" в ночь на 1 марта в столичных парках пройдет акция "Ночь на катке". В это время жители и гости Москвы смогут попасть на катки бесплатно. Также их ждет развлекательная программа с диджей-сетами, мастер-классами по фигурному катанию, живой музыкой, выступлениями аниматоров и артистов.

