26 февраля, 12:39

Город

Акция "Ночь на катке" пройдет 1 марта в столичных парках

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Акция "Ночь на катке" в рамках завершения "Зимы в Москве" пройдет в столичных парках в ночь на воскресенье, 1 марта. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

В это время жители и гости Москвы смогут попасть на катки бесплатно. Также их ждет развлекательная программа с диджей-сетами, мастер-классами по фигурному катанию, живой музыкой, выступлениями аниматоров и артистов.

Основной площадкой станет каток Парка Горького. С 21:30 до 23:00 там можно будет посидеть у костра, поучаствовать в конкурсе, увидеть выступление инди-группы "Груша" и послушать музыку, которую подготовил диджей Brad Pulpitt.

Наиболее продолжительную программу подготовили на Царской набережной в музее-заповеднике "Коломенское". С 02:00 28 февраля до 02:00 1 марта там будут работать фотограф и диджей. Можно не только покататься на коньках, но и принять участие в настоящей дискотеке на льду.

Также профессиональный фотограф будет работать на катке в парке "Сокольники" с 21:00 до 23:00. А платформа "Яндекс 360" представит анимационную программу.

Все желающие приглашаются на последний сеанс катания в парке "Красная Пресня" с 20:15 до 22:00. Их ждут диджей-сеты, живая музыка и программа от ведущего.

Спортивная и интерактивная программа запланирована в ландшафтном парке "Митино". С 20:00 до 21:00 там выступят юные фигуристы, пройдут увлекательные конкурсы и мастер-классы от профессионального тренера. Всем участникам подарят памятный подарок.

В саду "Эрмитаж" с 21:00 до 23:00 пройдет дискотека на льду. Посетителей ждет музыкальная программа "Московский хит" – там прозвучат популярные песни начиная с 1980-х годов. Кроме того, с 19:00 до 23:00 все желающие смогут попасть на "Live! Каток" в Воронцовском парке.

Посетить мастер-класс по фигурному катанию можно будет с 22:00 до 00:00 на стадионе "Огонек" в музее-заповеднике "Царицыно". Завершит мероприятие музыкальная программа.

Бесплатные сеансы на катке "Серебряный лед" в Измайловском парке пройдут с 17:00 до 19:00 и с 20:00 до 22:00. Там будут диджей-сет и флешмоб с маскарадными масками.

Ранее сообщалось, что "Зимний день московского спорта" пройдет в олимпийском комплексе "Лужники" в субботу, 28 февраля. Он станет завершающим спортивным событием зимнего сезона. Гостей ждут тюбинговая горка, лыжно-биатлонная трасса, каток и десятки активностей для всей семьи.

Большая ледовая программа состоялась в саду "Эрмитаж" 23 февраля

Сюжет: Зима в Москве
город

