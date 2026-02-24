Столичный бизнес приглашает на финальную неделю "Зимы в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Московские предприниматели подготовили для жителей и гостей города яркую программу на последнюю неделю проекта "Зима в Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Например, Альфа-Банк приглашает всех желающих на мастер-классы в арт-павильоне "Фабрика подарков" на Болотной площади. Они пройдут 25 и 27 февраля с 20:00 до 21:00. Гости будут расписывать тарелки в традиционной китайской технике, используя краски и специальные трафареты.

25 и 26 февраля с 19:00 до 20:00, а также 28 февраля с 13:00 до 14:00 там будут учить не только китайской росписи, но и созданию популярных в Китае бумажных фонариков. Считается, что красные фонарики приносят удачу, а белые – очищают дом.

25–27 февраля с 18:00 до 19:00 и 28 февраля с 12:00 до 13:00 также можно принять участие в мастер-классе по китайской каллиграфии. Участники не только будут писать, но и создадут целую картину.

Приглашаются и желающие расписать веер в традиционном китайском стиле. Его можно будет как использовать по назначению, так и украсить им стену дома. Мастер-классы пройдут 26 февраля с 20:00 до 21:00, 27 февраля с 19:00 до 20:00, а также 28 февраля с 14:00 до 15:00.

Кроме того, 28 февраля с 11:00 до 12:00 посетители арт-павильона смастерят бумажного дракона. Приглашаются даже новички без опыта. В этот же день с 13:00 до 15:00 профессиональные визажисты на занятии Climtcosmetics научат основам макияжа. Они поделятся секретами и расскажут о подборе оттенков.

Также в последний день февраля с 11:30 до 13:00 на катке на Болотной площади проведут интерактивный спектакль для юных гостей при поддержке проекта "Союзмультпарк". Их будут ждать герои мультфильмов, танцы и увлекательные конкурсы.

Все события в арт-павильоне на Болотной площади совершенно бесплатны, также не нужно регистрироваться заранее. В одном мастер-классе одновременно смогут поучаствовать до 10 человек.

26 февраля с 17:00 до 18:00 в культурном центре "Нева" состоится мероприятие "Утка и утята". Гости старше 3 лет смастерят поделки из бумаги и картона. Необходима предварительная регистрация.

27 февраля с 19:30 до 20:30 культурно-выставочный центр "Перовский архив" приглашает на экскурсию о создании конно-железной дороги, которая стала предшественницей современного трамвая. Желающие больше узнают о роли этого транспорта в жизни горожан, а также об исторических маршрутах. Вход бесплатный.

27 февраля с 19:00 до 20:00 в торгово-развлекательном центре "Нора" новички и опытные игроки смогут посетить тренировку по настольному теннису.

С 28 февраля по 1 марта с 13:00 до 19:00 на первом этаже торгового центра "Мозаика" у магазина Askona будут проходить "Счастливые выходные". С 13:00 до 18:00 детям там будут раздавать сахарную вату и наносить аквагрим. С 18:00 до 19:00 аниматоры проведут интересные программы. Предварительно регистрироваться не нужно.

В этот же день в детском образовательном центре "Полиглотики" с 14:00 до 15:00 юные участники смогут смастерить мягкие игрушки. Их научат подбирать цвет и пользоваться иголкой и ножницами. Необходимо зарегистрироваться.

Также 28 февраля с 12:00 до 13:00 в развивающем центре Junior Five пройдет занятие по созданию деревянных интерьерных украшений. Участниками могут стать дети в возрасте от 6 до 14 лет. Требуется предварительная регистрация.

Ранее в Москве завершился фестиваль "Масленица". Он проводился с 13 по 22 февраля и охватил около 30 площадок города. Гости фестиваля могли принять участие в народных гуляньях, спортивных мероприятиях и ремесленных мастер-классах, а также поесть блинов, которые были приготовлены по рецептам со всей страны.

