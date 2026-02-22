Фестиваль "Масленица" прошел на 30 площадках столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Масштабный фестиваль "Масленица" завершился в Москве. Он проводился с 13 по 22 февраля и охватил около 30 площадок города, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Мероприятие стало одним из самых ярких событий в рамках проекта "Зима в Москве". Гости фестиваля могли принять участие в народных гуляньях, спортивных мероприятиях и ремесленных мастер-классах, а также поесть блинов, которые были приготовлены по рецептам со всей страны. На площадках фестиваля были открыты павильоны "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает".

Для оформления мест проведения мероприятия специалисты создали свыше 300 уникальных кукол из хлопка, льны, сена и соломы.

В спортивную программу фестиваля вошли состязания "Самый сильный житель района" на 27 площадках Москвы. Дети и взрослые состязались в различных дисциплинах и получали призы и подарки.

Творческая часть мероприятия состояла из более чем 1,5 тысячи мастер-классов, в рамках которых гости могли изучить народные промыслы и традиции регионов. Они создавали обрядовых кукол и коников на палочке, плели гирлянды из фетра и атласных лент, делали соломенные обереги и другое.

В подготовке "Масленицы" участие приняли и предприниматели. Флагманской площадкой фестиваля был Тверской бульвар, на котором работал зимний клуб "Москва". В нем находились поп-апы, где мероприятия провели бренды Krygina cosmetics, Menshechem³, VK Store, "Московское чаепитие", Zeffiro и другие.

Пять участников зимнего клуба сформировали авторские рецепты блинов. К примеру, "Солнце Прованса" L’Occitane и "Главпирог" приготовили тонкий блин-креп в карамельно-апельсиновом соусе. Еще одним блюдом стала "Сударыня Krygina". Оно представляет из себя румяный блин с вишней внутри и фирменным трафаретом из сахарной пудры. Для любителей лесных ароматов были созданы блины "Русская душа" Vdohni и "Амбара". Бренд Boja совместно со "Сладким миром" приготовил "Десерт Bojeственный".

Всего гостей приглашали попробовать более 50 видов авторских блинов. Кроме того, они приняли участие в кулинарных мастер-классах и увидели гастрономические поединки. В последние выходные месяца блинами удивили шеф-повара Максим Тарусин, Эдуард Архипов и Денис Перевоз. Все вырученные средства от них направят на поддержку бойцов спецоперации.

Ранее в городском медиабанке "Мосфото" вышел новый фоторепортаж с фестиваля "Московская Масленица в Пекине". Центральным местом проведения мероприятий стал один из крупнейших парков Пекина – "Чаоян". Там гостей ждала насыщенная программа, посвященная прощанию с зимой.

