Столичные ветеринары избавили 18-летнего кота от флюса

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Сотрудники Тушинской ветклиники помогли 18-летнему коту по кличке Феня, у которого был диагностирован флюс, сообщается в телеграм-канале ГБУ "Мосветобъединение".

После осмотра животного врачи приняли решение удалить три зуба и вскрыть прикорневой абсцесс. Операция прошла успешно, благодаря ей морда кота приобрела обычный вид. После хирургического вмешательства кот быстро вышел из наркоза и уже вечером того же дня был выписан домой.

Однако во время последующего обследования у Фени обнаружили сахарный диабет и почечную недостаточность. В связи с этим питомца вернули на амбулаторное лечение под наблюдением ветврача Марины Величко на пять дней.

"После терапии анализы показали положительную динамику, и сейчас возрастной котик переведен на домашнее лечение", – добавили в организации.

Ранее в Зеленограде ветеринары успешно удалили 13-летнему метису той-терьера по кличке Тео 27 больных зубов. Пес весом 4,1 килограмма поступил в медучреждение со сниженным аппетитом, воспалением и болью в ротовой полости.

Ему требовалось удаление больных зубов, но ситуацию осложняли эндокардиоз и высокие наркозные риски, из-за чего операцию решили провести под ингаляционным наркозом с тщательным контролем сердечной деятельности. Питомец хорошо перенес вмешательство и уже через 2 недели выглядел бодрым.