Московские ветеринары спасли кота, отравившегося антифризом

Специалисты ветеринарного участка Красная Пахра спасли жизнь кота, у которого было диагностировано отравление антифризом. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

По данным ведомства, кот по кличке Лисенок поступил в клинику в тяжелом состоянии с острым повреждением почек. Выяснилось, что питомец живет в частном доме и часто заходит в гараж, где хранится автомобильная химия.

"В течение двух недель Лисенок находился на интенсивной терапии, его владелец ежедневно возил питомца в клинику: коту ставили капельницы для выведения токсина и нормализации работы почек. После окончания лечения животное было выписано практически здоровым", – добавили в госветслужбе.

В ведомстве также напомнили, что в состав антифриза входит этиленгликоль, который и является ядом – смертность от отравления им очень высока.



столичная госветслужба Важно знать, что антифриз имеет вкусовую привлекательность для животных и сладковатый вкус, поэтому питомцы стремятся попробовать пролитое средство.

Заведующая ветучастком Красная Пахра Светлана Владимировна Девяткина отметила, что продукты, содержащие этиленгликоль (антифриз, бытовая химия), должны храниться в недоступном для питомцев месте. При его использовании нужно соблюдать осторожность, ведь опасность представляет не только свежий продукт: пролитый антифриз впитывается в бетонные плиты гаражей и автостоянок. Если на это место попадает влага, антифриз снова будет выделяться из бетона и представлять опасность. По этой причине отравления антифризом происходят в любое время года, а не только тогда, когда происходит заправка систем отопления или радиаторы автомобилей заполняются или освобождаются от антифриза (весна и осень), заключила она.

