14 февраля, 20:11

Политика

Госсекретарь США заявил, что Индия пообещала прекратить закупки нефти из РФ

Фото: depositphotos/bashta

Госсекретарь США Марко Рубио во время Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) сообщил, что Индия пообещала отказаться от закупок российской нефти. Трансляция данного выступления осуществлялась на сайте MSC.

Рубио уточнил, что обещание было озвучено во время индийско-американских консультаций. Он также указал, что Европа уже принимает меры по данной инициативе.

В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди согласился остановить покупки нефти из России. По словам главы Белого дома, он обсудил с ним много вопросов, в том числе торговлю и прекращение боевых действий между Россией и Украиной.

Позже администрация Белого дома приняла решение отменить дополнительные пошлины в размере 25%, введенные в отношении продукции из Индии. Одновременно с этим Трамп пригрозил индийским властям возвращением пошлин, если те продолжат закупать российскую нефть.

Новости мира: в Индии выразили готовность продолжать закупать нефть у других стран

