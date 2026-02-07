Форма поиска по сайту

США отменили пошлины в отношении Индии за закупку нефти у России

Фото: depositphotos/Hackman

Администрация Белого дома приняла решение отменить дополнительные пошлины в размере 25%, введенные ранее США в отношении продукции из Индии в связи с приобретением ею российской нефти. Об этом говорится в исполнительном указе, подписанном американским президентом Дональдом Трампом.

Из документа следует, что продукция Индии, импортируемая в США, больше не будет облагаться дополнительными адвалорными пошлинами в размере.

При этом сам Трамп пригрозил Нью-Дели возвращением пошлин, если те продолжат закупать нефть из РФ.

Ранее американский лидер подписал указ, оставляющий за Вашингтоном право ввести дополнительные импортные пошлины на товары из государств, которые продолжают вести торговлю с Ираном.

Указ, вступающий в силу 7 февраля, позволяет администрации Белого дома устанавливать пошлины в размере 25% на импортируемые в США товары из любой страны, прямо или косвенно закупающей иранские товары или услуги.

политикаэкономиказа рубежом

