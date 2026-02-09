Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:56

Происшествия

12 постояльцев пансионата в Новой Москве госпитализированы с симптомами ОРВИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двенадцать постояльцев пансионата в деревне Пенино Троицкого района Новой Москвы были госпитализированы с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по столице.

По факту госпитализации ведомство совместно с московским Департаментом здравоохранения начало проведение эпидемиологического расследования.

В настоящее время на месте организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Ранее ведомство начало расследование из-за пневмонии в интернате Кузбасса. Там у постоятельцев было зафиксировано два случая внебольничной пневмонии. Больные были госпитализированы. Сейчас они получают всю необходимую медицинскую помощь.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика