12 постояльцев пансионата в Новой Москве госпитализированы с симптомами ОРВИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двенадцать постояльцев пансионата в деревне Пенино Троицкого района Новой Москвы были госпитализированы с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по столице.

По факту госпитализации ведомство совместно с московским Департаментом здравоохранения начало проведение эпидемиологического расследования.

В настоящее время на месте организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Ранее ведомство начало расследование из-за пневмонии в интернате Кузбасса. Там у постоятельцев было зафиксировано два случая внебольничной пневмонии. Больные были госпитализированы. Сейчас они получают всю необходимую медицинскую помощь.