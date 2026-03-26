Украинская делегация устроила скандал из-за присутствия на 61-й сессии СПЧ ООН в Женеве посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

В рамках своего выступления дипломат презентовал доклад о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера (25 марта. – Прим. ред.) украинцы после моего выступления на заседании пытались поднять этот вопрос на пленарной сессии СПЧ ООН. Там было сделано заявление. Кричали: как это так – человек, находящийся в санкционном списке, человек, у которого пять уголовных дел со стороны Украины, – как он возьмет сюда и приедет?" – рассказал Мирошник.

Комментируя возмущения, посол пояснил, что участвовал в мероприятии как аккредитованный российский дипломат, и добавил, что Киев не должен диктовать свои условия всемирной организации.

Более того, он подчеркнул, что Россия и дальше будет активно использовать возможности ООН для продолжения освещения преступлений, совершаемых киевским режимом. В частности, Москва уже передала в организацию два доклада о пытках российских военнопленных украинцами.

При этом всего за последние четыре года в результате действий ВСУ погибли почти 8 тысяч мирных жителей. Кроме того, правозащитные организации выразили интерес к теме секретных украинских тюрем, запросив дополнительную информацию по этому вопросу, добавил Мирошник.

Посол ранее неоднократно поднимал тему пыток со стороны ВСУ. Например, он выдвинул предположение о снятии моратория на смертную казнь в отношении военных преступников.

Мирошник пояснил, что такие преступления, как убийства, пытки или мародерство, не могут быть прощены. Более того, в данной ситуации не всем следует проявлять лояльность к праву на жизнь тех, кто лишил жизни десятки или сотни людей.