26 марта, 11:17

Мирошник заявил, что Украина выразила протест в СПЧ ООН из-за его приезда

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Украинская делегация устроила скандал из-за присутствия на 61-й сессии СПЧ ООН в Женеве посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

В рамках своего выступления дипломат презентовал доклад о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера (25 марта. – Прим. ред.) украинцы после моего выступления на заседании пытались поднять этот вопрос на пленарной сессии СПЧ ООН. Там было сделано заявление. Кричали: как это так – человек, находящийся в санкционном списке, человек, у которого пять уголовных дел со стороны Украины, – как он возьмет сюда и приедет?" – рассказал Мирошник.

Комментируя возмущения, посол пояснил, что участвовал в мероприятии как аккредитованный российский дипломат, и добавил, что Киев не должен диктовать свои условия всемирной организации.

Более того, он подчеркнул, что Россия и дальше будет активно использовать возможности ООН для продолжения освещения преступлений, совершаемых киевским режимом. В частности, Москва уже передала в организацию два доклада о пытках российских военнопленных украинцами.

При этом всего за последние четыре года в результате действий ВСУ погибли почти 8 тысяч мирных жителей. Кроме того, правозащитные организации выразили интерес к теме секретных украинских тюрем, запросив дополнительную информацию по этому вопросу, добавил Мирошник.

Посол ранее неоднократно поднимал тему пыток со стороны ВСУ. Например, он выдвинул предположение о снятии моратория на смертную казнь в отношении военных преступников.

Мирошник пояснил, что такие преступления, как убийства, пытки или мародерство, не могут быть прощены. Более того, в данной ситуации не всем следует проявлять лояльность к праву на жизнь тех, кто лишил жизни десятки или сотни людей.

Читайте также


политика

Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

