Фото: ТАСС/Сергей Булкин

В Приморье пропала 13-летняя девочка с татуировкой на руке, сообщили в региональной общественной организации "ПримПоиск".

Уточняется, что она покинула Центр содействия семейному устройству в городе Артем 26 марта около 12:20 по местному времени, то есть в 05:20 по московскому, и перестала выходить на связь. В настоящий момент ее местоположение неизвестно.

Рост девочки – 159 сантиметров, она среднего телосложения, с черными волосами и короткой стрижкой. Пропавшая была одета в розовый жилет и бежевую кофту, зеленую футболку, черные джинсы, розовые кроссовки.

"Особые приметы: татуировка на левой руке в виде сердца с шипами, татуировка в виде даты", – указано в сообщении.

