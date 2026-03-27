27 марта, 10:05

Юрист Курбаков: за незаконный вызов сотрудника на работу грозит штраф

Юрист рассказал, чем грозит работодателю вызов сотрудника в выходной

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Работодателя могут привлечь к административной ответственности за незаконный вызов сотрудника на работу в выходной или праздничный день, напомнил в беседе с РИА Новости член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

Эксперт подчеркнул, что привлечение к труду в нерабочие дни возможно только с согласия самого работника. Незаконные же действия подпадают под статью 5.27 КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), предусматривающую предупреждение или штраф до 50 тысяч рублей.

При этом данные правила не распространяются на беременных женщин и несовершеннолетних, кроме тех, кто работает в творческих профессиях, поскольку они полностью освобождены от работы в вышеуказанные дни, добавил юрист.

В частности, инвалидов и женщин с детьми до трех лет можно вызвать только при наличии их письменного согласия и отсутствии медицинских противопоказаний.

Ранее россиянам напомнили, что сотрудников, которые отказались пройти обучение по охране труда, могут отстранить от работы. Такие же последствия ожидают тех, кто не использует средства индивидуальной защиты при вредных работах или пришел в состоянии алкогольного опьянения.

В России запретят испытательный срок для мам с детьми до 3 лет

