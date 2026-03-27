Юрист Курбаков: за незаконный вызов сотрудника на работу грозит штраф

Работодателя могут привлечь к административной ответственности за незаконный вызов сотрудника на работу в выходной или праздничный день, напомнил в беседе с РИА Новости член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

Эксперт подчеркнул, что привлечение к труду в нерабочие дни возможно только с согласия самого работника. Незаконные же действия подпадают под статью 5.27 КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), предусматривающую предупреждение или штраф до 50 тысяч рублей.

При этом данные правила не распространяются на беременных женщин и несовершеннолетних, кроме тех, кто работает в творческих профессиях, поскольку они полностью освобождены от работы в вышеуказанные дни, добавил юрист.

В частности, инвалидов и женщин с детьми до трех лет можно вызвать только при наличии их письменного согласия и отсутствии медицинских противопоказаний.

