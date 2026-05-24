Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 20:08

Наука

Китай запустил корабль "Шэньчжоу-23" с экипажем к станции "Тяньгун"

Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Китай в воскресенье, 24 мая успешно вывел на орбиту пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-23" с тремя членами экипажа на борту. Запуск прошел с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны, сообщило Центральное телевидение Китая.

Старт ракеты-носителя состоялся в 23:08 по пекинскому времени (18:08 по московскому). После отделения корабль вышел на заданную орбиту, экипаж чувствует себя хорошо.

Командиром миссии стал 39-летний Чжу Янчжу – первый в Китае бортинженер, возглавивший экипаж пилотируемого корабля. Для него это уже второй полет. До этого он провел на орбитальной станции 5 месяцев в составе миссии "Шэньчжоу-16".

Также на станцию отправились пилот Чжан Чжиюань и специалист по полезной нагрузке Ли Цзяин. Она стала первой представительницей четвертого отряда китайских космонавтов, направленной на станцию "Тяньгун".

В рамках миссии один из членов экипажа проведет эксперимент по годовому пребыванию на орбите. Сейчас стандартные экспедиции на китайскую станцию длятся около 6 месяцев. Кроме того, на "Тяньгуне" с ноября 2025 года уже работает экипаж корабля "Шэньчжоу-21".

Китай начал строительство собственной орбитальной станции в 2021 году с запуска базового модуля "Тяньхэ". Основная конфигурация станции была завершена в ноябре 2022 года. Станция рассчитана на эксплуатацию до 2038 года.

Ранее стало известно, что Китай первым в мире начал эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе для изучения долгосрочного пребывания человека во внеземном пространстве.

Образцы с биологической структурой доставили на китайскую космическую станцию в грузовом корабле "Тяньчжоу-10". Эксперимент продлится 5 дней. После этого образцы человеческих эмбрионов заморозят и вернут на Землю.

Читайте также


науказа рубежом

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика