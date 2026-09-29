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29 сентября, 21:03

Политика

Токаев выступил за заморозку боевых действий на Украине

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что выступает за замораживание боевых действий на Украине с последующим переходом к дипломатическим переговорам. Об этом он высказался на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

По его словам, требование немедленно прекратить боевые действия в нынешних условиях было бы нереалистичным.

Глава Казахстана подчеркнул, что его страна с уважением относится к украинскому народу, его истории, культуре, традициям и языку. Он также отметил, что Россия и Украина остаются для Казахстана хорошими друзьями.

Ранее турецкая сторона также обсуждала украинский конфликт, подчеркивая важность обеспечения безопасности судоходства в Черном море. В кабмине страны заявили, что Анкара усилит дипломатические меры по урегулированию конфликта.

В Турции убеждены, что Черное море не должно становиться зоной боевых действий, торговые суда должны ходить свободно и без риска.

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