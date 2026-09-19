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19 сентября, 07:25

Политика

МИД Египта сообщил о гибели капитана при ударе по порту в России

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Министерство иностранных дел Египта подтвердило, что египетский капитан сухогруза M/V Noran погиб в результате удара по судну, произошедшего 13 сентября в одном из портов на юго-западе России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МИД заявили, что внимательно следит за инцидентом. Консульский отдел ведомства занимается репатриацией тела погибшего капитана. Остальные восемь членов экипажа уже вернулись в Египет.

При этом точное место и другие детали происшествия в МИД Египта не привели.

Согласно данным онлайн-сервиса по отслеживанию судов Marine Traffic, судно M/V Noran под флагом Сент-Китс и Невис следовало в Батуми из Албании. Информация о перевозимом грузе отсутствует.

Ранее Турция передала в МУС документы по атаке ВСУ на ее судно в Черном море. В распоряжении истцов есть конкретные сведения и изображения, свидетельствующие о том, что атака велась с украинской стороны, и что собранные доказательства представлены в обращении.

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