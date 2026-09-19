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19 сентября, 08:04

Политика

Второй день голосования на выборах в Госдуму начался в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Второй день голосования на выборах депутатов Госдумы IX созыва начался в Москве. Принять участие можно любым доступным способом.

Проголосовать приглашают всех совершеннолетних горожан с постоянной регистрацией в столице. Жители района Щукино также могут отдать голоса за муниципальных депутатов.

Голосование доступно круглосуточно онлайн и на избирательных участках, которые открыты с 08:00 до 20:00.

Дистанционное электронное голосование на elec.mos.ru открыто до 19:59 20 сентября. Жителям столицы необходимо иметь полную учетную запись mos.ru. Сделать свой выбор онлайн можно с любого устройства, подключенному к интернету. Специалисты просят заранее авторизоваться на портале, а для более надежного доступа к elec.mos.ru использовать "Яндекс Браузер" или установить на устройство отечественные сертификаты безопасности.

Проголосовать в электронном формате можно также на избирательных участках при помощи терминала. Для этого необходимо прийти на участок с паспортом.

Реализовать свое избирательное право можно и при помощи бумажных бюллетеней на избирательном участке по адресу постоянной регистрации.

Кроме того, электронные терминалы на столичных участках доступны для мобильных избирателей из других регионов страны, которые захотели принимать участие в голосовании в Москве, по месту нахождения. Центризбирком также решил предоставить жителям шести регионов возможность отдать свой голос в Москве за высших должностных лиц своих субъектов.

В первый день голосования участие в выборах в столице приняли 2,27 миллиона избирателей. Онлайн или с помощью терминалов на избирательных участках свой голос отдали порядка 2,1 миллиона человек, еще около 180 тысяч человек проголосовали с помощью бумажных бюллетеней. 18 сентября жалоб в Мосгоризбирком не поступало.

Те, кто проголосовали 18 сентября онлайн через сайт elec.mos.ru или электронный терминал на избирательном, смогут принять участие 19 сентября в розыгрыше призов акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва". Каждый участник получит минимум 1 тысячу призовых баллов. Кроме того, будут разыгрываться 3, 5, 10 и 50 тысяч баллов.

Общественный штаб следит за проведением выборов в Москве

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