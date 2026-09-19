Пять домов приведут в порядок в Нагатино-Садовниках по современной технологии

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Пять жилых домов капитально отремонтируют в районе Нагатино-Садовники с применением технологии "мокрый фасад" в 2026 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Работы уже стартовали на Нагатинском бульваре в домах 6, 8 и 10. 17-этажные многоквартирные здания были возведены в 1992 году по типовому проекту. Дома 8 и 10 имеют простую пластику фасадов с вертикальными рядами балконов и цветными нишами. Дом 6 отличается сложной формой в плане, его фасады лишены декоративных элементов.

На всех трех объектах специалисты обновляют внешний облик и подвалы, а также заменяют магистрали инженерных систем. Подготовительные работы начались с расчистки и промывки поверхностей. Затем фасады загрунтовали, установили кронштейны для кондиционеров и корзин под них, смонтировали утеплитель из минеральной ваты, нанесли базовый слой штукатурки и армирующие стекловолоконные сетки. После этого конструкцию оштукатурили декоративным слоем и приступили к покраске.

Для фасадов были выбраны цвета "желтое слоеное тесто", "насыщенный желтый бамбук" и "сигнальный белый". Параллельно с окраской специалисты организовали монтаж корзин для кондиционеров, привели в порядок балконы, оштукатурили и покрасили экраны.

Кроме того, в рамках работ мастера обновят входные группы, установят современные стеклопакеты в местах общего пользования, отремонтируют отмостку и цоколь зданий. Также приведут в порядок подвальные помещения и заменят магистрали центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.

Еще два здания в районе ремонтируют по той же технологии по адресам Нагатинский бульвар, дом 12, и улица Нагатинская, дом 15, корпус 3.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО проведут капитальный ремонт 63 многоквартирных домов, в том числе самого длинного. Он находится в поселке дома отдыха "Вороново". Пятиэтажное здание № 6 построили в 1982 году по индивидуальному проекту. В нем восемь подъездов, а фасады выполнены без декоративных элементов.

