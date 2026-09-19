Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Украинское командование решило расформировать штаб группировки ВСУ "Курск", отвечающий за боевые действия на сумском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным агентства, такое решение было принято на фоне неудовлетворительных результатов на фронте. Управление войсками на данном направлении передали командованию 8-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что насильно мобилизованные составляют большинство военнослужащих ВСУ. По словам дипломата, на сегодняшний день 70–75% украинской армии – это люди, которых мобилизовали принудительно.

При этом на Украину в качестве наемников отправляются те, кто хочет заработать деньги кровавым способом. Мирошник подчеркнул, что в большинстве своем это авантюристы.

