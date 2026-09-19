Минимальное число уроков в 10–11-х классах увеличится с 2027 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Минпросвещения РФ утвердило федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, который вступит в силу 1 сентября 2027 года. В результате минимальное количество учебных занятий за два года обучения в 10–11-х классах составит 2 312 часов, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.

В документе уточняется, что общий объем занятий на одного ученика за два года должен составлять не менее 2 312 и не более 2 516, при этом недельная нагрузка не должна превышать 37 часов в каждом классе.

Ранее действовавший стандарт предусматривал минимум 2 170 часов за два года.

Новый ФГОС также меняет подход к изучению предметов. Учащиеся старшей школы смогут осваивать все дисциплины учебного плана только на базовом уровне, тогда как сейчас обязательным является углубленное изучение не менее двух предметов. Стандарт предполагает шесть профилей обучения: естественно-научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный.

До этого в Минпросвещения напомнили о максимальной длительности школьных уроков. У первоклассников с сентября по декабрь занятия не могут быть свыше 35 минут, а с января по май – более 40 минут. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья время школьных уроков ограничено 40 минутами.

