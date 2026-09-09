Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 08:44

Общество

В Минпросвещения напомнили о максимальной длительности школьных уроков

Фото: depositphotos/fabian19

Максимальная продолжительность уроков в российских школах составляет от 35 до 45 минут, сообщил в беседе с РИА Новости эксперт Минпросвещения России Максим Костенко.

Он отметил, что у первоклассников с сентября по декабрь занятия не могут быть свыше 35 минут, а с января по май – более 40 минут. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья время школьных уроков ограничено 40 минутами, а для учеников с 2-го по 11-й классы – 45 минутами.

Перемены между уроками должны длиться не менее 10 минут, а пауза для приема пищи – по меньшей мере 20 минут. Для первоклассников также предусматривается динамическая перемена от 40 минут. По словам Костенко, максимальное число уроков в день и максимальная недельная учебная нагрузка устанавливаются СанПиН и зависят лишь от класса.

Ранее сообщалось, что с нового учебного года в школах выросло число уроков истории у учеников 8-го класса. Предмет начали преподавать 3 часа в неделю вместо 2. В прошлом учебном году на новую федеральную программу по истории уже перешли с 5-го по 7-й классы.

До этого в Общественной палате РФ предложили увеличить количество уроков родного языка в школах национальных республик. Общественники заявляли о необходимости углубленного курса изучения языка с 1-го по 11-й классы. В 64 регионах страны изучается 76 языков, включая русский. При этом в текущем году из-за требований СанПиН у учеников первых классов сократили время на изучение курсов "Родной язык" и "Родная литература".

Читайте также


образованиеобщество

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика