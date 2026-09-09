В Минпросвещения напомнили о максимальной длительности школьных уроков

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Максимальная продолжительность уроков в российских школах составляет от 35 до 45 минут, сообщил в беседе с РИА Новости эксперт Минпросвещения России Максим Костенко.

Он отметил, что у первоклассников с сентября по декабрь занятия не могут быть свыше 35 минут, а с января по май – более 40 минут. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья время школьных уроков ограничено 40 минутами, а для учеников с 2-го по 11-й классы – 45 минутами.

Перемены между уроками должны длиться не менее 10 минут, а пауза для приема пищи – по меньшей мере 20 минут. Для первоклассников также предусматривается динамическая перемена от 40 минут. По словам Костенко, максимальное число уроков в день и максимальная недельная учебная нагрузка устанавливаются СанПиН и зависят лишь от класса.

Ранее сообщалось, что с нового учебного года в школах выросло число уроков истории у учеников 8-го класса. Предмет начали преподавать 3 часа в неделю вместо 2. В прошлом учебном году на новую федеральную программу по истории уже перешли с 5-го по 7-й классы.

До этого в Общественной палате РФ предложили увеличить количество уроков родного языка в школах национальных республик. Общественники заявляли о необходимости углубленного курса изучения языка с 1-го по 11-й классы. В 64 регионах страны изучается 76 языков, включая русский. При этом в текущем году из-за требований СанПиН у учеников первых классов сократили время на изучение курсов "Родной язык" и "Родная литература".

