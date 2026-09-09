В Москве задержали лжесантехников, подозреваемых в мошенничестве почти на 500 тыс руб

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В Москве задержали троих человек, которых подозревают в мошенничестве, совершенном под предлогом проведения сантехнических работ. Об этом сообщили в главном управлении МВД России по городу.

"Сотрудники уголовного розыска УВД Северо-Восточного округа столицы пресекли деятельность группы мошенников, жертвой которых стал 76-летний москвич. Ущерб от их действий превысил 440 тысяч рублей", – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что подозреваемые пришли в квартиру мужчины на Алтуфьевском шоссе и представились работниками коммунальной службы. Пенсионеру они указали на необходимость в осмотре узлов водоснабжения и установке редуктора, после этого потребовав заплатить 215 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что через несколько дней в дверь мужчины позвонила женщина, представившись соседкой. Она рассказала о возникших в квартире проблемах с водоснабжением, а затем в жилище зашли те же мошенники.

После фиктивного осмотра они настояли на демонтаже, последующей установке сантехники и редуктора давления. По окончании работ мошенники потребовали от пенсионера 227 тысяч рублей и, получив деньги, скрылись.

Личность подозреваемых установлена, ими оказались двое ранее судимых мужчин в возрасте 31 года и 28 лет, в том числе организатор противоправной схемы, а также 20-летняя девушка, которая представлялась потерпевшему соседкой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество"). Двоих фигурантов арестовали, в отношении женщины избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее троих мужчин задержали в Ингушетии по подозрению в убийстве 52-летнего жителя Сунжи, который якобы "занимался колдовством". По версии следствия, один из подозреваемых был убежден, что сосед наслал на его брата порчу, из-за чего тот заболел.