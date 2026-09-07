В Москве задержана женщина, обманувшая мать тяжелобольного ребенка на 2,5 млн руб

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве задержана 44-летняя безработная жительница Балашихи, которая подозревается в серии мошенничеств под видом оказания оккультных услуг. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По версии следствия, в октябре 2024 года москвичка, воспитывающая тяжелобольного сына, пришла в салон красоты в Подмосковье. Косметолог, узнав о беде клиентки, порекомендовала ей обратиться к своей сестре, которая якобы обладала экстрасенсорными способностями.

"Лжецелительница" убедила женщину, что на ее семью наведена "смертельная порча". Для спасения себя и ребенка злоумышленница порекомендовала провести платные обряды. Находясь под психологическим давлением, потерпевшая в течение нескольких месяцев переводила деньги, отдавала ювелирные украшения, покупала свечи и участвовала в ночных ритуалах на кладбище.

Ущерб составил более 2,5 миллиона рублей. В ходе обыска в квартире подозреваемой полицейские изъяли телефоны, банковские карты, украшения, записи, ритуальные свечи, карты Таро и другую оккультную атрибутику.

Оперативники также установили еще один эпизод: от второй жертвы злоумышленница получила в рамках аналогичной схемы почти 500 тысяч рублей. Последняя якобы обещала помочь потерпевшей в личной жизни.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Злоумышленнице предъявлено обвинение, она арестована. Полиция сейчас проверяет причастность женщины к другим преступлениям, а также устанавливает ее возможных соучастников. Расследование дела взято на контроль столичной прокуратуры.

Ранее троих мужчин задержали в Ингушетии по подозрению в убийстве 52-летнего жителя Сунжи, "занимавшегося колдовством". По версии следствия, один из мужчин был убежден, что сосед наслал на его брату порчу, из-за чего тот заболел.

Подготовка к убийству заняла около недели. Фигуранты арендовали машину и заранее распределили роли. Двое злоумышленников в масках пришли к дому потерпевшего. Один из них произвел несколько выстрелов в хозяина. Третий фигурант в это время ждал сообщников в автомобиле.