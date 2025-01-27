В Москве задержана подозреваемая в краже у пенсионерки 327 тыс руб под видом снятия порчи

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Правоохранители задержали женщину, которая подозревается в краже 327 тысяч рублей у 86-летней жительницы Москвы под видом снятия порчи. Об этом сообщает пресс-служба столичного МВД.

Как рассказали в ведомстве, к пенсионерке на улице подошла неизвестная и попросила у нее продукты питания. Под этим предлогом женщина попала в квартиру к пострадавшей, где сообщила ей о смертельной опасности. Злоумышленница предложила снять порчу, потребовав от пожилой женщины собрать все наличные и положить их в полотенце.

После проведенного ритуала "гадалка" попросила пенсионерку спрятать полотенце с деньгами в шкаф, а затем скрылась. Спустя время пострадавшая достала сверток и обнаружила пропажу денег. Пожилая женщина обратилась с заявлением в полицию.

Правоохранители смогли установить личность и местонахождение злоумышленницы, которая ранее не раз привлекалась к уголовной ответственности. Деньги пенсионерки женщина потратила по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемую арестовали.

"В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной", – заключили в МВД.

Ранее безработная жительница Подмосковья подошла на улице к 75-летней женщине и начала с ней беседу, в ходе которой заявила, что на пенсионерке есть порча. Злоумышленница предложила ей помочь и объяснила, что снять порчу можно только через купюры и ювелирные изделия. Для этого потерпевшая отдала деньги, золотую цепочку, нательный крест и серьги.

В итоге злоумышленница скрылась с чужим имуществом, однако полиция задержала ее. На женщину завели уголовное дело. Вину фигурантка не признала. Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

