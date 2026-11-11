Переговоры Путина и Лукашенко завершились спустя почти четыре часа

Фото: MAX/"Пул Первого"

Переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в подмосковной резиденции Ново-Огарево продолжались почти четыре часа. О завершении встречи сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".

"Переговоры Лукашенко и Путина завершились только что. Итого: 3 часа 50 минут длилось общение", – говорится в публикации.

Лукашенко прибыл в Россию утром 10 ноября с рабочим визитом. Вечером того же дня Путин пригласил белорусского коллегу в свою резиденцию в Ново-Огарево.

Встреча состоялась накануне заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое запланировано на 11 ноября.