В СК рассказали о невысоких доходах пропавшей семьи Усольцевых

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Пропавшие в Красноярском крае Усольцевы не были состоятельными людьми и не имели крупных долгов. Семья жила на обычный средний доход и ничем не отличалась от большинства российских семей, сообщила ТАСС заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.

По словам представителя Следственного комитета, у супругов не было ни большого состояния, ни каких-либо значительных финансовых обязательств. Она подчеркнула, что Усольцевы относились к категории обычных семей со средним уровнем достатка.

"Усольцевы – абсолютно среднестатистическая российская семья со средним уровнем дохода. Они не миллиардеры, не имеют каких-то баснословных доходов и долговых обязательств, нормальная, обычная семья, ничем не выделяющаяся", – пояснила Сырымбетова.

Ранее в эфире федеральных телеканалов неоднократно обсуждалась версия о том, что Сергей Усольцев был богатым предпринимателем, чей бизнес якобы был связан с зарубежными партнерами.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинке в Кутурчинском Белогорье. После исчезновения семьи развернулись масштабные поиски, которые позднее были завершены, хотя спасатели периодически возвращаются к обследованию местности.

В июне 2026 года специалисты обнаружили вещи, которые могли принадлежать пропавшим, а также фрагмент палки для скандинавской ходьбы. Однако одна из родственниц Усольцевых заявила, что эта вещь семье не принадлежала.