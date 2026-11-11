Дима Билан и Сергей Лазарев попали в антироссийскую базу ГУР Украины

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певцы Дима Билан и Сергей Лазарев оказались в базе данных Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Соответствующие сведения появились в карточках артистов на ресурсе.

В качестве причины внесения Билана украинская сторона указала поддержку им специальной военной операции. Также в материалах упоминается совместное выступление певца с другими артистами с песней "Путеводная звезда" и публикация в социальных сетях, в которой он выразил патриотические чувства.

В отношении Лазарева на портале указано, что он дважды представлял Россию на конкурсе "Евровидение", участвовал в записи песни Shaman "Встанем" вместе с другими исполнителями и приезжал в Крым для участия в концертах.

Ранее в эту базу внесли комика и телеведущего Михаила Галустяна. В опубликованной карточке артиста отмечалась его поддержка политики России в отношении Украины.