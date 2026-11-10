Актера Безрукова внесли в антироссийскую базу ГУР Украины

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Народный артист России Сергей Безруков попал в базу данных Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Украинская сторона объяснила это его публичной поддержкой специальной военной операции и участием в патриотических мероприятиях, следует из опубликованной на ресурсе карточки артиста.

В досье также упоминается позиция Безрукова по событиям 2014 года. В частности, ему вменяют подпись под коллективным обращением деятелей культуры в поддержку позиции Владимира Путина по Украине и Крыму.

Кроме того, в украинской базе указано, что актер посещал новые российские регионы и проводил мероприятия для российских военнослужащих и членов их семей.

Ранее в базу попал комик и телеведущий Михаил Галустян. В опубликованных сведениях подчеркивается, что он поддерживает политику России в отношении Украины.