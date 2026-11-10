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Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца в стремлении получить личную выгоду от финансовой поддержки Украины. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По мнению дипломата, глава немецкого правительства беспокоится не о положении Киева или собственном рейтинге, а о возможных "откатах" от выделяемой помощи.

Так он прокомментировал публикацию Financial Times, согласно которой Мерц пригрозил заблокировать принятие семилетнего бюджета Евросоюза, если все страны сообщества не согласятся регулярно финансировать Украину.

Дипломат назвал позицию канцлера "прощальным криком". Он обратил внимание на то, что глава немецкого правительства, по его словам, утратил поддержку избирателей, но вместо решения внутренних проблем добивается выделения средств другому государству.

Ранее Мерц выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита G20, который состоится в Майами 14–15 декабря. Однако в Кремле пока не считают своевременным обсуждать возможную поездку российского президента на эту встречу и его контакты с немецким канцлером.