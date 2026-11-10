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10 ноября, 04:59

Политика

Алаудинов рассказал о расправах ВСУ над пытающимися выйти к позициям РФ жителями

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Жители приграничных населенных пунктов Харьковской и Сумской областей, подконтрольных Киеву, пытаются добраться до российских позиций, однако украинские военные жестоко пресекают такие попытки. Об этом РИА Новости заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

По его словам, в этих населенных пунктах остаются преимущественно мирные жители. Многие из них не хотят эвакуироваться вглубь Украины и рассчитывают перейти на российскую сторону.

Алаудинов рассказал об одном из таких случаев в Харьковской области. Группа местных жителей, находившихся в населенном пункте на линии соприкосновения, пыталась установить связь с бойцами "Ахмата", чтобы перейти на территорию России. Однако после того, как люди попали в поле зрения украинских военнослужащих, связь с ними внезапно прекратилась.

По словам Алаудинова, подобные ситуации происходят на разных направлениях. Он утверждает, что многие русскоязычные жители подконтрольных Киеву территорий ждут прихода российских войск и хотят оказаться в России.

Командир "Ахмата" также заявил, что располагает многочисленными видеозаписями расправ над мирными жителями, которые пытаются перейти на российскую сторону.

Ранее Алаудинов заявил, что страны НАТО продолжат поставлять Украине вооружение, чтобы украинские формирования могли вести боевые действия против российской армии. По его словам, объемы военной помощи будут определяться потребностями Киева в продолжении боевых действий.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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