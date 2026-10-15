Фото: 123RF.соm/danielt1994

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил о применении средневековых пыток к российским военнопленным на Украине. Об этом он сообщил на неформальном заседании членов Совета безопасности ООН.

По словам дипломата, бывшие военнопленные рассказывают о жестоком обращении, ампутации конечностей и нанесении нацистских символов на тело. Мирошник также упомянул выжигание клейм и пытки с использованием дыбы.

"Пострадавшие пленные повсеместно упоминают использование карателями таких пыток, как "электрические стул", "полевые телефоны" или "ТАПики", – отметил Мирошник.

Он призвал тщательно изучить представленные свидетельства и потребовал, чтобы правозащитные миссии, работающие на подконтрольной Киеву территории, приложили максимум усилий для получения доступа к местам, где незаконно содержат российских военнопленных.