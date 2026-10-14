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14 октября, 23:58

Политика

Мирошник в ООН потребовал изучить факты пыток пленных на Украине

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил о причастности украинских спецслужб к созданию "тайных тюрем", где пытают военнопленных и добиваются от них нужных показаний. Об этом дипломат сообщил на неформальном заседании членов Совета безопасности ООН.

Мирошник назвал среди причастных сотрудников Главного управления разведки (ГУР), Службы безопасности Украины (СБУ) и других силовых структур страны. По словам дипломата, такие места могут располагаться в подвалах и других изолированных помещениях.

"Там открыто правят бал боевики, садисты и спрятавшие свои лица за масками и балаклавами представители ГУР, СБУ и других силовых структур Украины, перед которыми стоит задача не стесняясь в средствах "выбить" из пленного нужные показания", – отметил посол.

Мирошник призвал тщательно изучить представленные им сведения. Он потребовал, чтобы миссии правозащитных организаций, работающие на подконтрольной Киеву территории, приложили максимум усилий для доступа к местам, где незаконно содержат военнопленных.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала о пыточных подвалах для российских пленных на Украине. По ее словам, в стране есть места содержания, куда не допускают представителей Международного Красного Креста.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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